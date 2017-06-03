 

Алтайская прокуратура избавила многодетную семью от голубей

 3 июня, 13:46
подходящие темы
Алтайская прокуратура избавила многодетную семью от голубей
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура Бийска Алтайского края помогла семье с четырьмя детьми избавиться от соседства с голубятней, где содержалось около 50 птиц, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июня из сообщения пресс-службы краевой прокуратуры.

Отец четырёх детей обратился в прокуратуру с жалобой на голубятню, которая располагается на соседском участке в двух метрах от его территории. От 50 птиц на участок мужчины прилетают пух и перья, разводятся насекомые и стоит специфический запах. Также врачи диагностировали у детей аллергию на голубей.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обустроить содержание птиц на расстоянии более четырёх метров от смежной границы участков. Суд удовлетворил требование. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после того, как оно вступит в силу.

Напомним, что в апреле 2016 года неизвестные выложили сердце из мёртвых голубей в центре Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети — в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
 1 июня, 12:10 • короче

Короче: чайлдфри

В Международный день защиты детей мы вспомнили про чайлдфри — людей, принципиально отказывающихся от деторождения. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, кто они такие, откуда взялись и что такое отрицание «детоцентризма».
 29 мая, 12:59 • репортаж

В общем, Бог с вами

Чем отличается последний звонок в православной гимназии, какие наставления дают выпускникам и как делают выбор школы родители.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
присоединяйтесь!
    