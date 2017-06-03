Алтайская прокуратура избавила многодетную семью от голубей

Прокуратура Бийска Алтайского края помогла семье с четырьмя детьми избавиться от соседства с голубятней, где содержалось около 50 птиц, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июня из сообщения пресс-службы краевой прокуратуры.

Отец четырёх детей обратился в прокуратуру с жалобой на голубятню, которая располагается на соседском участке в двух метрах от его территории. От 50 птиц на участок мужчины прилетают пух и перья, разводятся насекомые и стоит специфический запах. Также врачи диагностировали у детей аллергию на голубей.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обустроить содержание птиц на расстоянии более четырёх метров от смежной границы участков. Суд удовлетворил требование. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после того, как оно вступит в силу.

Напомним, что в апреле 2016 года неизвестные выложили сердце из мёртвых голубей в центре Новосибирска.