 

Двух обнажённых клиентов кафе сняли на камеру в Новосибирске

 3 июня, 15:24
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Двух обнажённых клиентов кафе сняли на камеру в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

В ресторан «Бургер Кинг» в Новосибирске зашли два голых молодых человека, они беспрепятственно заказали еду, узнал 3 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Вечером в пятницу, 2 июня, в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором двое молодых людей без одежды пришли в сеть общественного питания и сделали заказ. На посетителях ресторана были только носки и обувь.

Подписчик, приславший видео, сообщил, что из автомобиля, на котором они приехали, велась видеосъёмка. Исходя из этого, он заключил, что молодые люди выполняли условия спора.

В комментариях под видео люди стали оценивать поступок юношей. Некоторые пользователи соцсети похвалили их за сдержанное слово, но большинство назвали поступок безнравственным и посоветовали вызвать полицию.

В управлении МВД по Новосибирской области сообщили, что заявления на молодых людей, появившихся в обнажённом виде в общественном месте, от сотрудников и посетителей ресторана не поступало.

Напомним, в 2015 году обнажённый мужчина прочитал молитву на станции в Новокузнецке.

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