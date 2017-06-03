 

Имя нобелевского лауреата получила аудитория в новом корпусе НГУ

 3 июня, 17:02
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Имя нобелевского лауреата получила аудитория в новом корпусе НГУ
Фото с сайта www.nsu.ru

Торжественное открытие аудитории имени математика и экономиста Леонида Канторовича состоялось в новом корпусе НГУ, узнал 3 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Аудитория № 3307 в новом корпусе НГУ получила имя математика и экономиста, одного из создателей линейного программирования, лауреата Нобелевской премии по экономике Леонида Канторовича.

Открытие аудитории приурочили к полувековому юбилею экономического факультета НГУ. Вступительное слово взял основатель экономического факультета Абел Аганбегян.

«Леонид Витальевич — гений, и вся жизнь его это показывает: в 15 лет он окончил школу, а в 17 опубликовал первую научную работу по математике. В 19 лет — окончил Ленинградский университет. Когда Леониду Витальевичу было 22 года, президиум Академии наук СССР присудил ему докторскую степень без защиты диссертации», — рассказал Аганбегян.

Леонид Кантрович жил в Новосибирском Академгородке с 1960 по 1971 год. В 1975 году Канторович получил Нобелевскую премию в области экономики «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

Напомним, в 2017 году НГУ вошёл в топ-5 российских вузов по зарплатам выпускников в сфере IТ.

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