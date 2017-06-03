Ночная погоня через весь город завершилась ДТП в Новосибирске

Скрывающийся от ДПС водитель Toyota Funcargo проехал на красный свет светофора и столкнулся с другим автомобилем в центре Новосибирска, все участники аварии живы и доставлены в больницу, сообщил 3 июня корреспонденту Сиб.фм дежурный МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

На улице Зорге сотрудники ДПС пытались остановить минивэн Toyota Funcargo, но водитель не подчинился, после этого началась погоня. За нарушителем выехали пять экипажей ДПС. В Центральном районе погоня завершилась аварией. Минивэн уходил от сотрудников ДПС по Вокзальной магистрали, в сторону Площади Ленина, и на пересечении с улицей Советская он вылетел на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора. Столкновение с кроссовером Honda CR-V произошло возле дома № 20 по улице Советской.

По предварительным данным, водителя «Тойоты» полицейские подозревают в угоне. Все участники ДТП доставлены в медучреждение. Водитель и пассажирка «Хонды» получили ушибы, о состоянии здоровья предполагаемого угонщика пресс-служба МВД информацией не располагает.

По данным группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», мужчина получил черепно-мозговую травму. Там же сообщается, что он взял автомобиль у знакомого, с которым они накануне вместе употребляли алкоголь. Когда владелец автомобиля уснул, второй мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии.

Напомним, в апреле 2017 года в Новосибирске была погоня за пьяным водителем с участием восьми машин ДПС.