 

Алтай стал самым крупным экологически чистым регионом на карте России

 4 июня, 12:05
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Алтай стал самым крупным экологически чистым регионом на карте России
Мультинские озёра.фото с сайта admiralsk.ru

Республика Горный Алтай и Алтайский край вошли в тройку самых экологически чистых регионов страны, сводная площадь составила более 261,7 тысяч км², узнал 4 июня корреспондент Сиб.фм из народной экологической карты России.

Три региона Сибири вошли в топ-20 самых экологически чистых регионов России. Республика Горный Алтай оказалась на втором месте рейтинга общественной организации «Экологический патруль» по итогам весны 2017 года.

Алтайский край занял третье место на экологической карте России, лидером рейтинга была признана Тамбовская область. Томская область получила 16 место в экологическом рейтинге, остальные регионы Сибири заняли позиции с 33 места ( Кемеровская область) до 78 места ( Иркутская область).

Составители экологической карты России составили сводный рейтинг из соотношения природоохранных, социально-экологических и промышленно-экономических показателей. Республика Горный Алтай занимает девятое место российского рейтинга уровня охраны природы, а также девятое место в рейтинге социально-экологических показателей. Притом регион находится почти в середине рейтинга промышленно-экономического развития.

Напомним,что алтайский край стал лидером Сибири по «индексу блина».

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