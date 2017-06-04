 

Шестилетний мальчик в Кемерове повредил позвоночник после падения с батута

 4 июня, 14:30
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Шестилетний мальчик в Кемерове повредил позвоночник после падения с батута
Фото с сайта globallookpress.com

Шестилетний ребёнок получил травму позвоночника, упав с батута в кемеровском парке в День защиты детей, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июня из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл 1 июня вечером, когда внук вместе с бабушкой гулял в парке. Мальчик решил попрыгать на батуте, но в это время поднялся сильный ветер. Бабушка попросила внука покинуть аттракцион, однако в этот момент порывом ветра конструкцию сорвало с места и мальчика отбросило на землю. Батут перевернулся и упал сверху на ребёнка.

Пострадавшего малыша бабушка немедленно отвезла в больницу, где ему диагностировали травму одного из позвонков. По данному факту следственными органами проводится проверка, в рамках которой будет установлен собственник батута, законность его использования, а также соблюдение требований безопасности при креплении конструкции.

Напомним, в конце мая в Новосибирске женщина упала с карусели в ПКиО имени Кирова, когда попыталась сойти с аттракциона до его остановки.

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