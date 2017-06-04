Неадекватный житель Новосибирска обматерил програничников и не смог улететь в Турцию

Житель Новосибирска устроил дебош в аэропорту Толмачёво и в итоге вместе с семьёй не смог вылететь на отдых в Турцию, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июня из сообщения управления на транспорте МВД по СФО.

На видео, которое публикует ведомство, 35-летний мужчина с ребёнком на руках и в состоянии алкогольного опьянения пытается пройти зону пограничного контроля, но долго не может понять, как ему это сделать. Вместо него контроль проходят другие пассажиры. В раздражении турист начинает препираться с женщиной-офицером, употребляя нецензурные слова и выражения. После того, как в зоне контроля появляется его жена со вторым ребёнком, мужчина на какой-то момент успокаивается и даже извиняется перед пограничниками, но затем снова принимается оскорблять их.

Женщина-офицер, проводившая проверку документов, сообщила супруге дебошира, что она вместе с детьми может проследовать на борт самолёта, но та отказалась уходить без мужа. Прибывшие на место инцидента полицейские сначала пытались успокоить новосибирца без применения физической силы, тот в ответ достал телефон, начал снимать их на видео и продолжил выражаться нецензурно. Затем мужчина попытался пройти через закрытый турникет, в результате чего сломал рамку металлоискателя. Полиции пришлось вытолкать дебошира из зоны контроля и повалить на пол. Уже в линейном отделении полиции турист вновь принялся оскорблять представителей власти, несколько раз ударил и пнул одного из полицейских.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Сумма причинённого его действиями ущерба устанавливается. Следственными органами также проводится доследственная проверка по факту оскорбления в отношении представителей власти.

Напомним, в апреле 2015 года два жителя Новосибирской области устроили дебош в аэропорту Толмачёво перед вылетом рейса в Санкт-Петербург, злоупотребив спиртным. В итоге было разгромлено помещение линейного отдела полиции.