 

Неадекватный житель Новосибирска обматерил програничников и не смог улететь в Турцию

 4 июня, 11:34
были упомянуты
подходящие темы
Неадекватный житель Новосибирска обматерил програничников и не смог улететь в Турцию
Фото с сайта globallookpress.com

Житель Новосибирска устроил дебош в аэропорту Толмачёво и в итоге вместе с семьёй не смог вылететь на отдых в Турцию, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июня из сообщения управления на транспорте МВД по СФО.

На видео, которое публикует ведомство, 35-летний мужчина с ребёнком на руках и в состоянии алкогольного опьянения пытается пройти зону пограничного контроля, но долго не может понять, как ему это сделать. Вместо него контроль проходят другие пассажиры. В раздражении турист начинает препираться с женщиной-офицером, употребляя нецензурные слова и выражения. После того, как в зоне контроля появляется его жена со вторым ребёнком, мужчина на какой-то момент успокаивается и даже извиняется перед пограничниками, но затем снова принимается оскорблять их.

Женщина-офицер, проводившая проверку документов, сообщила супруге дебошира, что она вместе с детьми может проследовать на борт самолёта, но та отказалась уходить без мужа. Прибывшие на место инцидента полицейские сначала пытались успокоить новосибирца без применения физической силы, тот в ответ достал телефон, начал снимать их на видео и продолжил выражаться нецензурно. Затем мужчина попытался пройти через закрытый турникет, в результате чего сломал рамку металлоискателя. Полиции пришлось вытолкать дебошира из зоны контроля и повалить на пол. Уже в линейном отделении полиции турист вновь принялся оскорблять представителей власти, несколько раз ударил и пнул одного из полицейских.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Сумма причинённого его действиями ущерба устанавливается. Следственными органами также проводится доследственная проверка по факту оскорбления в отношении представителей власти.

Напомним, в апреле 2015 года два жителя Новосибирской области устроили дебош в аэропорту Толмачёво перед вылетом рейса в Санкт-Петербург, злоупотребив спиртным. В итоге было разгромлено помещение линейного отдела полиции.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14.12.2016, 11:33 • репортаж

Доска раздора для адмирала

Пенсионер открыл в алтайском селе Шипуново мемориальную доску Колчаку. Доска расколола село. Корреспондент Сиб.фм убедился, что гражданская война продолжается.

Семёныч

 13.10.2016, 06:30 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
 19.07.2016, 10:45 • статья

Самолёт и пельмени

Корреспондент Сиб.фм составил список из 20 компаний и брендов, которыми жители Новосибирска могут гордиться.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
присоединяйтесь!
    