Три человека погибли при столкновении автомобиля со столбом в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в результате ДТП погибли три человека, водитель врезался в световую опору, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июня из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению ведомства, 3 июня около 21:15 на проспекте Карла Маркса водитель автомобиля марки Subaru Impreza ехал со стороны улицы Геодезической в направлении улицы Космической и врезался в световую опору. От полученных травм на месте аварии скончались 28-летний водитель и 23-летняя пассажирка. Ещё одна 30-летняя пассажирка умерла в больнице. В автомобиле было еще трое пассажиров, они госпитализированы с переломами конечностей и травмами головы. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.

По сообщению в соцсети «ВКонтакте» группы «АСТ-54», водитель автомобиля ехал на высокой скорости.

«Водитель хэтчбека Subaru Impreza ехал на высокой скорости по проспекту Карла Маркса. Очевидцы сообщают что, перед столкновением автомобиль петлял из стороны в сторону. После удара машина воспламенилась — водители, проезжавшие мимо, останавливались и помогали сбить пламя автомобильными огнетушителями, в то время как прохожие доставали из машины пострадавших людей», — говорится в сообщении группы.

Напомним, что в январе 2015 года мужчина и его семилетний сын погибли в ДТП в Новосибирской области из-за выезда на встречную полосу.