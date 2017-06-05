Активисты нашли поддельную сгущёнку в столовой школы Новосибирской области

Общественники провели независимую экспертизу продуктов питания, которые взяли в столовой школы № 2 города Оби Новосибирской области, и выявили фальсифицированную молочную продукцию, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы общероссийского общественного движения «Народный фронт» 5 июня.

В мае 2017 года сотрудники Сибирского федерального центра оздоровительного питания взяли на экспертизу в присутствии активистов ОНФ продукты питания в столовой школы № 2 города Оби Новосибирской области. На лабораторный анализ были взяты масло, сгущённые сливки и крупы.

По информации ОНФ, в школе № 2 Оби имеется кухня, на которой готовят еду для школьников. Всего там учатся около 400 детей.

«Результаты экспертизы готовы, опасения представителей ОНФ подтвердились: молочная продукция имеет признаки фальсификации, — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Соколов. — Уверенность общественников в таком результате была основана на ранее проведённых в других школах проверках. В Новосибирской области мы столкнулись с ситуацией, что до 90 % закупаемого для школьных столовых молочного сырья — фальсификаты».

По документам, детей в школе Оби кормили сливочным маслом из коровьего молока, изготовленного по ГОСТу в одном из маслокомбинатов Новосибирска.

«На самом деле в исследованных образцах масла выявлены жиры не молочного происхождения, — отметил Соколов. — Полноценное молочное сырьё заменено растительными суррогатами. Та же ситуация и со сливками сгущёнными с сахаром, которые произведены в Кемеровской области. В обоих случаях сырьём для молочной продукции послужило, вероятнее всего, пальмовое масло».

Общественники заявили, что направят результаты исследования в саму школу, а также в управление Роспотребнадзора и в министерство образования Новосибирской области.

Напомним, в марте 2017 года общественники нашли фальсифицированный сыр и масло в новосибирской школе № 168.