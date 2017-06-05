 

Экологичное топливо из отходов избавит от кислотных дождей — томские учёные

 5 июня, 16:34
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Экологичное топливо из отходов избавит от кислотных дождей &mdash; томские учёные
Фото с сайта globallookpress.com

Томское инновационное топливо для ТЭС из отходов угледобывающей промышленности решит сразу две экологические проблемы — снизит выбросы ТЭС и обеспечит безотходную переработку угля, узнал 5 июня корреспондент Сиб.фм из сообщении пресс-службы Томского политехнического университета.

Научный коллектив кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов Томского политехнического университета (ТПУ) под руководством Павла Стрижака поделился результатами своей работы.

Выбросы ТЭС являются основными причинами развития парникового эффекта, а содержащиеся в них химические компоненты провоцируют выпадение кислотных дождей, рассказал руководитель коллектива учёных Павел Стрижак.

Учёные ТПУ разработали технологию создания безопасного и дешёвого топлива для ТЭС, которое поможет избежать этих негативных последствий. Новые органоводоугольные топливные композиции, состоящие на 80 % из компонентов углепереработки, по энергетическим характеристикам не уступают традиционному углю, однако они будут дешевле и безопаснее.

«В качестве компонентов композиций мы используем четыре группы веществ: твёрдые горючие компоненты из числа низкосортных углей и отходов углеобогащения, жидкие горючие компоненты, воду, а также стабилизатор. В готовом виде такое топливо представляет собой вязкую массу, которая в дальнейшем будет сжигаться в котельной», — пояснил Стрижак.

Разработка учёных ТПУ позволит угледобывающим предприятиям прямо на месторождениях угля перерабатывать отходы производства и сжигать их для получения энергии. Это позволит снизить затраты на сбор и транспортировку вредных отходов.

Отмечается, что технологию уже протестировали на кузбасском углеперерабатывающем предприятии.

Напомним, в марте 2017 года томские учёные нашли рецепт счастья в гедонизме по-голландски.

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