 

Мэрия Новосибирска пообещала возобновить строительство жилого комплекса на Тульской

 5 июня, 19:22
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Мэрия Новосибирска пообещала возобновить строительство жилого комплекса на Тульской
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Строительство жилых домов на улице Тульской в Новосибирске может возобновиться уже в конце июня — власти отреагировали на голодовку обманутых дольщиков, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

5 июня на площади Ленина обманутые участники долевого строительства домов № 80 и 82 на улице Тульской объявили голодовку до тех пор, пока их проблему не начнут решать власти.

Как сообщает пресс-служба, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил специалистам департамента строительства и архитектуры мэрии оказать содействие в разрешении ситуации, сложившейся при строительстве жилого комплекса на Тульской.

Вечером того же дня заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев провёл выездное совещание на площадке строительства этих домов.

«Муниципалитет совместно с министерством строительства Новосибирской области определили порядок решения проблем возмещения затрат тем гражданам, которые заключили предварительные договоры, — заявил Алексей Кондратьев. — Этот порядок можно применять в отношении граждан, реальность затрат которых будет подтверждена следственными органами и прокуратурой. Эта правовая процедура исключит возможность использования мошеннических схем и не позволит затормозить продолжение строительства объектов».

Строительство жилых домов на улице Тульской возможно возобновят в конце июня-начале июля 2017 года. работы планируется завершить к концу 2018 — началу 2019 годов. Мэрия и областное правительство разработали систему мер, в которые входит привлечение дополнительных средств в рамках масштабного инвестиционного проекта.

По сообщению пресс-службы мэрии, на сегодняшний день достигнута договоренность с ООО «СМУ-9». После заключения нового договора генерального подряда застройщик должен возобновить строительство жилого комплекса на улице Тульской.

«На данный момент проблема не решается, — отметил один из обманутых дольщиков Вячеслав Лебедев.

— Последние два-три дня проводятся какие-то совещания, про которые мы не знаем. Что-то там кулуарно решается, а нам об этом не сообщается.

Мы призываем всё-таки властей Новосибирска принять правильное решение. Также мы ориентируемся на федеральные каналы, которые непосредственно могут нам помочь. Будем идти до конца».

Напомним, 26 мая 2017 года участники долевого строительства жилого дома на Тульской в Новосибирске, не получившие квартиры, устроили в центре города акцию протеста и заявили о голодовке в случае, если их проблемы не будут решать.

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