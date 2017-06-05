Муниципалитет Иркутска ликвидировал свалку после вмешательства прокуратуры
5 июня, 12:51
Администрация Иркутска вывезла из черты города стихийную свалку мусора на участке земли площадью 5 тысяч квадратных метров после внесения предписания прокуратурой, узнал 5 июня корреспондент Сиб.фм из сообщении пресс-службы Иркутской области.
В ходе мониторинга окружающей среды прокуратура Куйбышевского района Иркутска обнаружила несанкционированную свалку в районе улицы Баррикад. Участок земли площадью 5 тысяч квадратных метров был завален бытовым мусором и иными отходами, сообщает источник.
Собственником загрязнённой земли оказалась администрация города. Никаких действий по устранению стихийной свалки, угрожающей экологической обстановке и пожарной безопасности в городе, муниципалитет не предпринимал.
Мусор с муниципальной земли исчез после того, как в администрации рассмотрели внесённое прокуратурой представление.
Напомним, в конце мая 2017 года общественники обнаружили незаконную свалку в Новосибирской области.