 

Омские патологоанатомы получали взятки от ритуальных агентов — СК

 5 июня, 16:11
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Омские патологоанатомы получали взятки от ритуальных агентов &mdash; СК
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи подозревают работников патологоанатомического отделения городской больницы № 11 Омска в даче взятки ритуальным агентам, узнал корреспондент Сиб.фмиз сообщения пресс-службы следственного комитета Омской области 5 июня.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении 46-летней заведующей и 44-летней санитарки патологоанатомического отделения городской больницы № 11 Омска по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Согласно версии следствия, с 2015 по 2017 годы медицинские работники неоднократно получали деньги в виде взяток от ритуальных агентов за ускоренную выдачу свидетельств о смерти и тел умерших, а также общее покровительство.

По предварительным данным СК, за два года от каждого ритуального агента подозреваемые получили от 70 до 250 тысяч рублей. Следователи выясняют все обстоятельства дела.

Напомним, в ноябре 2014 года следователи передали в суд уголовное дело в отношении врача-патологоанатома из Ангарска Иркутской области, которая за 300 тысяч рублей более полугода держала в морге ритуальный зал.

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