Победители «Поколения М» из Сибири познакомятся со смешариками и устроят показ мод

Подведены итоги третьего конкурсного сезона творческого благотворительного проекта «Поколение М», 14 юных жителей Сибири удостоились призов от организаторов, узнал 5 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте оргкомитета конкурса «Поколение М».

Из 30 тысяч авторских работ выбраны лучшие детские работы по вокалу, инструменталистике, хореографии, фоторепортажу и постановочному фото, кинематографу, художественному творчеству, дизайну одежды и актёрскому мастерству. Проект нацелен выявить юные таланты и помочь тяжелобольным детям.

Победитель номинации «Артистята» 10-летний Павел Часовников из Кемеровской области и призёр девятилетняя Анастасия Волгина из Новосибирской области поедут в Москву обучаться в театре-студии «Непоседы».

В гости к «Смешарикам» на анимационную студию «Петербург» поедут дети из Новосибирска: девятилетний Даниил Габриелян, завоевавший первое место в конкурсе «Анимашка», и семилетняя Ника Пищулина, получившая серебро.

Собственную коллекцию в команде профессионалов модных домов создаст 15-летняя Екатерина Булуева из Бурятии, победитель конкурса «FashionПоколение М» из команды Даши Гаузер. Приза зрительских симпатий удостоилась 18-летняя Анастасия Машкова из Красноярского края. Показ коллекций юных жителей Сибири пройдёт в рамках главной недели моды страны — Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Победитель конкурса «Ценные кадры» 13-летний Никита Каспер из Красноярского края будет стажироваться у мэтров фотографии культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» в Москве. Там же будет стажироваться 17-летняя Мария Патрушева из Новосибирской области, получившая приз зрительских симпатий в конкурсе «Фоторепортаж РУСС ПРЕСС ФОТО».

10-летняя Дарья Карасик из Новосибирской области завоевала второе место в конкурсе инструменталистики «Онлайн-бэнд», её профессиональный дебют состоится на гала-концерте «SUPER Дети Поколения М».

18-летний Павел Ремеслов из Красноярского края получит фотогаджет от Дмитрия Исхакова за второе место в конкурсе постановочной фотографии «Фотостиль с Дмитрием Исхаковым».

Напомним, в апреле 180 будущих дизайнеров Новосибирска прошли мастер-класс от «Поколения М».