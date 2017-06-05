 

Промышленные альпинисты убрали остатки упавшего на женщину с ребёнком стекла в Новосибирске

 5 июня, 18:37
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Промышленные альпинисты убрали остатки упавшего на женщину с ребёнком стекла в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Промышленные альпинисты убрали остатки стекла на восьмом этаже в доме по улице Большевистской в Новосибирске, где недавно произошёл несчастный случай с участием матери и ребёнка, сообщила 5 июня корреспондент Сиб.фм сотрудница расположенной в доме пекарни «Хлеб city» Ольга Вдовиченко.

Ранее мы сообщили, что 4 июня, около 15:00 на улице Большевистской произошёл несчастный случай. Женщина с тремя детьми подошла к пекарне и остановилась, чтобы достать ребёнка из коляски. В это время с восьмого этажа спланировал лист цветного стекла. Удар пришёлся на спину матери, закрывшей собой коляску с ребёнком. Женщина получила ушиб, ребёнок не пострадал, сообщили свидетели происшествия.

Чтобы ликвидировать угрозу, необходимо было убрать остатки разбитого стекла, но связаться с собственником квартиры не удалось, тогда сотрудники управляющей компании вызвали промышленных альпинистов.

«Управляющая компания вызвала промышленных альпинистов, также подъехал главный инженер. Альпинист спустился с крыши и выдавил остатки стекла, стекло всё собрали. Угрозы больше нет», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Вдовиченко.

Напомним, что в мае 2015 года жительница Новосибирска скончалась в больнице после того, как на неё упал козырёк магазина.

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