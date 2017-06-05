Ребёнок упал с аттракциона в воду в Красноярске

Красноярские следователи проводят проверку по сообщению в СМИ о падении с аттракциона в воду полуторагодовалого ребёнка, инцидент произошёл в центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения регионального управления следственного комитета.

По сообщению ведомства, 3 июня в центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Красноярске, полуторогодовалый ребёнок упал в воду. Очевидцы сообщили, что оператора рядом не было — он работал сразу на двух аттракционах. Видимых повреждений ребёнок не получил, но скорую помощь родители вызывали. Следователи проводят доследственную проверку.

По сообщению на сайте парка, 3 и 4 июня в парке культуры и отдыха имени М. Горького аттракционы для детей до 14 лет были бесплатными. Портал НГС. Новости с ссылкой на замдиректора парка Алексея Шаргородского сообщил, что парк пытается связаться с матерью пострадавшего ребёнка. Аттракцион представляет собой детскую карусель, где по кругу плавают небольшие лодки. Высота воды — около 10 сантиметров.

Напомним, что в марте 2017 года шестилетний ребёнок на Алтае захлебнулся в бассейне и впал в кому.