 

Ребёнок упал с аттракциона в воду в Красноярске

 5 июня, 18:56
подходящие темы
Ребёнок упал с аттракциона в воду в Красноярске
Фото с сайта toureducation.ru

Красноярские следователи проводят проверку по сообщению в СМИ о падении с аттракциона в воду полуторагодовалого ребёнка, инцидент произошёл в центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения регионального управления следственного комитета.

По сообщению ведомства, 3 июня в центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Красноярске, полуторогодовалый ребёнок упал в воду. Очевидцы сообщили, что оператора рядом не было — он работал сразу на двух аттракционах. Видимых повреждений ребёнок не получил, но скорую помощь родители вызывали. Следователи проводят доследственную проверку.

По сообщению на сайте парка, 3 и 4 июня в парке культуры и отдыха имени М. Горького аттракционы для детей до 14 лет были бесплатными. Портал НГС. Новости с ссылкой на замдиректора парка Алексея Шаргородского сообщил, что парк пытается связаться с матерью пострадавшего ребёнка. Аттракцион представляет собой детскую карусель, где по кругу плавают небольшие лодки. Высота воды — около 10 сантиметров.

Напомним, что в марте 2017 года шестилетний ребёнок на Алтае захлебнулся в бассейне и впал в кому.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 июня, 12:24 • репортаж

Никто не доносил, сама не допрыгивала. Переоделась здесь

О фестивале субкультур ZNAKI, детях-косплеерах, местных русалках и многочисленных охранниках.
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети — в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
 2 июня, 13:13 • тест

Тест: «Made in жопа» или «В Питере пить»?

Пройдите тест Сиб.фм на знание биографии Шнура и творчества группировки «Ленинград» — и узнаете, стоит ли вам идти на их концерт.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
присоединяйтесь!
    