Двухлетний ребёнок в Новосибирске упал с седьмого этажа и выжил

Двухлетний мальчик в Новосибирске выпал из окна с высоты седьмого этажа и отделался травмами, не опасными для жизни, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения регионального следкома.

Падение произошло 3 июня днём, когда ребёнок остался в квартире наедине с матерью и та заснула. Малыш залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, сетка не выдержала веса мальчика, в результате он упал вниз.

Прибывшие на место работники скорой помощи незамедлительно доставили ребёнка в 1-ю Детскую городскую клиническую больницу. Согласно выводам врачей, диагностированные у мальчика телесные повреждения не представляют опасности для его жизни.

Следственные органы, которые проводят проверку по факту травмирования ребёнка, отмечают, что в Новосибирской области с начала 2017 года это уже третий случай падения детей из открытых окон.

«Следственное управление ещё раз обращается к жителям региона с настоятельной просьбой не оставлять без присмотра малолетних детей при открытых в жилых помещениях окнах. Мы призываем взрослых расставить в квартирах мебель таким образом, чтобы ребёнок не смог забраться на подоконник самостоятельно. Необходимо оборудовать москитные сетки окон дополнительными крепежами, а балконные и оконные ручки — блокираторами, либо заменить их на ручки со встроенными замками», — напоминают в областном следкоме.

Напомним, в мае в Новосибирске четырёхлетний ребёнок пытался спрыгнуть с третьего этажа жилого дома, но очевидцы и спасатели предотвратили прыжок.