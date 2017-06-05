 

Двухлетний ребёнок в Новосибирске упал с седьмого этажа и выжил

 5 июня, 12:27
были упомянуты
подходящие темы
Двухлетний ребёнок в Новосибирске упал с седьмого этажа и выжил
Фото с сайта globallookpress.com

Двухлетний мальчик в Новосибирске выпал из окна с высоты седьмого этажа и отделался травмами, не опасными для жизни, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения регионального следкома.

Падение произошло 3 июня днём, когда ребёнок остался в квартире наедине с матерью и та заснула. Малыш залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, сетка не выдержала веса мальчика, в результате он упал вниз.

Прибывшие на место работники скорой помощи незамедлительно доставили ребёнка в 1-ю Детскую городскую клиническую больницу. Согласно выводам врачей, диагностированные у мальчика телесные повреждения не представляют опасности для его жизни.

Следственные органы, которые проводят проверку по факту травмирования ребёнка, отмечают, что в Новосибирской области с начала 2017 года это уже третий случай падения детей из открытых окон.

«Следственное управление ещё раз обращается к жителям региона с настоятельной просьбой не оставлять без присмотра малолетних детей при открытых в жилых помещениях окнах. Мы призываем взрослых расставить в квартирах мебель таким образом, чтобы ребёнок не смог забраться на подоконник самостоятельно. Необходимо оборудовать москитные сетки окон дополнительными крепежами, а балконные и оконные ручки — блокираторами, либо заменить их на ручки со встроенными замками», — напоминают в областном следкоме.

Напомним, в мае в Новосибирске четырёхлетний ребёнок пытался спрыгнуть с третьего этажа жилого дома, но очевидцы и спасатели предотвратили прыжок.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети — в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
 1 июня, 12:10 • короче

Короче: чайлдфри

В Международный день защиты детей мы вспомнили про чайлдфри — людей, принципиально отказывающихся от деторождения. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, кто они такие, откуда взялись и что такое отрицание «детоцентризма».
 29 мая, 12:59 • репортаж

В общем, Бог с вами

Чем отличается последний звонок в православной гимназии, какие наставления дают выпускникам и как делают выбор школы родители.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
присоединяйтесь!
    