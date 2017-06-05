 

Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области

 5 июня, 13:30
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Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области
Фото Алёны Мартыновой

Согласно прогнозу синоптиков, лето в Новосибирской области будет теплее, чем в 2016 году, передаёт корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции в ГТРК 5 июня.

По информации Западно-Сибирского УГМС, в летнее время средняя температура воздуха в Новосибирской области будет выше прошлогодней на 1-2 °С. Средняя температура в июне составит примерно +19...+21 °С. В июле будет теплее, +21...+23 °С, а в августе средняя температура будет достигать +17...+20 °С, в отдельные дни — около +30 °С.

Ожидается, что осадки все три месяца будут выпадать в пределах нормы. Аномалий не предвидится. В июне осадки ожидаются в конце первой декады.

«Осадки в пределах нормы, — сообщил прогноз на ближайшие дни начальник управления Западно-Сибирского УГМС Валерий Григорьев. — Исключать ураган нельзя. Предположительно в ночь с 7 на 8 июня порывы ветра могут достигать 25-27 м/с в городе и области».

Напомним, 26 марта 2017 года новосибирский гидрометцентр озвучил, в каких регионах Западной Сибири ожидаются погодные аномалии в период с апреля по июнь.

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