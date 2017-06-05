 

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила оператора связи в трёх сибирских городах

 5 июня, 18:29
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила оператора связи в трёх сибирских городах
Фото с сайта globallookpress.com

Новый оператор специально для пользователей популярной российской социальной сети появился в Новосибирске, Красноярске и Омске, теперь юзеры смогут бесплатно и круглосуточно пользоваться сайтом и приложениями «ВКонтакте», узнал 5 июня корреспондент Сиб.фм в группе нового оператора VK Mobile в соцсети «ВКонтакте».

Новый оператор рассчитан на молодёжную аудиторию и предлагает полностью бесплатное пользование сайтом и приложениями «ВКонтакте», кроме того, обещает абонентам каждый месяц дарить набор стикеров для переписки в соцсети.

В коммерческом предложении сообщается, что стоимость СМС и звонков на номера других операторов будет одинаковая, а внутри сети общение бесплатно. Отличительной особенностью тарифной политики является отсутствие роуминга по России.

Сим-карты продаются в 16 городах-миллионниках России, среди которых Новосибирск, Красноярск и Омск.

Напомним, в мае 2017 года сибирских абонентов «Мегафона» не коснулись нарушения связи.

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