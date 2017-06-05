Священных ибисов и барана Марко Поло привезли в Новосибирский зоопарк

В Новосибирский зоопарк в мае привезли 15 новых животных из зоопарков Ташкента и Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В мае в Новосибирский зоопарк привезли лангура, двух белоголовых сип и шесть священных ибисов из Ташкентского зоопарка. А также сибирского горного козла, барана Марко Поло, двух белощёких казарок и двух алеутских канадских казарок привезли в Новосибирск из Московского зоопарка.

Напомним, что в апреле 2017 года в новосибирском зоопарке появились сразу два детёныша аргали, эти животные занесены в Красную книгу.