 

Священных ибисов и барана Марко Поло привезли в Новосибирский зоопарк

 5 июня, 15:46
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Священных ибисов и барана Марко Поло привезли в Новосибирский зоопарк
Фото с сайта animalsvideoworld.ru

В Новосибирский зоопарк в мае привезли 15 новых животных из зоопарков Ташкента и Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В мае в Новосибирский зоопарк привезли лангура, двух белоголовых сип и шесть священных ибисов из Ташкентского зоопарка. А также сибирского горного козла, барана Марко Поло, двух белощёких казарок и двух алеутских канадских казарок привезли в Новосибирск из Московского зоопарка.

Напомним, что в апреле 2017 года в новосибирском зоопарке появились сразу два детёныша аргали, эти животные занесены в Красную книгу.

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