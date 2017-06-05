В Марьяновском районе Омской области было найдено тело 24-летнего велосипедиста — следователи рассматривают в качестве основной версии его гибели удар молнией, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

3 июня примерно в 19:30 рядом с деревней Чебуренки Марьяновского района Омской области местные жители обнаружили тело 24-летнего молодого человека.

По предварительной версии следствия, во время грозы молодой человек ехал в поле на велосипеде, когда его ударила молния. От электрического искрового разряда парень скончался.

Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, в июне 2015 года в Новосибирской области 14-летнего подростка на мотоцикле убило молнией.