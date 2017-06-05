Выборы нового мэра Красноярска состоятся в сентябре

Выборы мэра Красноярска, которые станут первыми непрямыми в истории города, будут проведены не ранее сентября, сообщил корреспонденту Сиб.фм 5 июня председатель комиссии по городскому самоуправлению красноярского совета депутатов Виталий Дроздов.

Действующий глава Красноярска — 56-летний единоросс Эдхам Акбулатов — был избран на всенародных выборах в июне 2012 года со сроком полномочий на пять лет. Затем в региональном законодательстве были приняты изменения, отменившие прямые выборы мэров и заменившие их на процедуру конкурсного отбора и последующего голосования по кандидатурам среди депутатов горсовета.

По словам Виталия Дроздова, поскольку непрямые выборы мэра в Красноярске никогда ранее не проводились, горсовету ещё только предстоит утвердить всю процедуру отбора кандидатов. Соответствующий вопрос предполагается вынести на рассмотрение городского парламента 6 июня.

«В предварительной повестке этого вопроса пока нет, но он проработан и должен быть в неё внесён. Горсовету надо определить процедуру работы конкурсной комиссии, которая будет оценивать кандидатов, и процесс собеседования с ними. Также необходимо установить критерии отбора и те достоинства, которыми должны обладать кандидаты. Но даже если горсовет завтра утвердит эти процедуры, из-за всех юридических сложностей выборы мэра состоятся самое раннее в сентябре», — пояснил Дроздов.

Стоит отметить, что по новому законодательству для избрания в мэры кандидату необходимо набрать 19 голосов депутатов. При этом в настоящее время при списочной численности в 36 парламентариев в горсовете остаётся только 30 депутатов — остальные сложили полномочия по различным причинам. К тому же ни одна фракция в совете не имеет абсолютного большинства: у наиболее многочисленных единороссов — всего 11 мандатов.

Напомним, в ноябре 2015 года депутаты красноярского городского совета под угрозой роспуска проголосовали за отмену прямых выборов мэра, исполнив решение суда и требование прокуратуры Красноярского края.