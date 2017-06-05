 

Выборы нового мэра Красноярска состоятся в сентябре

 5 июня, 13:16
были упомянуты
подходящие темы
Выборы нового мэра Красноярска состоятся в сентябре
Эдхам Акбулатов в горсовете Красноярска, фото с сайта krasnoyarsk-gorsovet.ru

Выборы мэра Красноярска, которые станут первыми непрямыми в истории города, будут проведены не ранее сентября, сообщил корреспонденту Сиб.фм 5 июня председатель комиссии по городскому самоуправлению красноярского совета депутатов Виталий Дроздов.

Действующий глава Красноярска — 56-летний единоросс Эдхам Акбулатов — был избран на всенародных выборах в июне 2012 года со сроком полномочий на пять лет. Затем в региональном законодательстве были приняты изменения, отменившие прямые выборы мэров и заменившие их на процедуру конкурсного отбора и последующего голосования по кандидатурам среди депутатов горсовета.

По словам Виталия Дроздова, поскольку непрямые выборы мэра в Красноярске никогда ранее не проводились, горсовету ещё только предстоит утвердить всю процедуру отбора кандидатов. Соответствующий вопрос предполагается вынести на рассмотрение городского парламента 6 июня.

«В предварительной повестке этого вопроса пока нет, но он проработан и должен быть в неё внесён. Горсовету надо определить процедуру работы конкурсной комиссии, которая будет оценивать кандидатов, и процесс собеседования с ними. Также необходимо установить критерии отбора и те достоинства, которыми должны обладать кандидаты. Но даже если горсовет завтра утвердит эти процедуры, из-за всех юридических сложностей выборы мэра состоятся самое раннее в сентябре», — пояснил Дроздов.

Стоит отметить, что по новому законодательству для избрания в мэры кандидату необходимо набрать 19 голосов депутатов. При этом в настоящее время при списочной численности в 36 парламентариев в горсовете остаётся только 30 депутатов — остальные сложили полномочия по различным причинам. К тому же ни одна фракция в совете не имеет абсолютного большинства: у наиболее многочисленных единороссов — всего 11 мандатов.

Напомним, в ноябре 2015 года депутаты красноярского городского совета под угрозой роспуска проголосовали за отмену прямых выборов мэра, исполнив решение суда и требование прокуратуры Красноярского края.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

И не осталось никого

 27 апреля, 12:26 • колонка
Александр Жиров
журналист
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
присоединяйтесь!
    