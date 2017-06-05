Желание сделать селфи на льдине едва не стоило жизни подросткам в Красноярском крае

Спасателям МЧС в городе Дудинке на севере Красноярского края пришлось снимать со льдины двух 14-летних школьников, которые оказались там из-за желания сделать красивое селфи, узнал корреспондент Сиб.фм 5 июня из сообщения регионального ГУ МЧС.

В начале июня в районе Дудинки, которая расположена за Северным полярным кругом, на Енисее только начинается ледоход. Как отмечают спасатели, ежегодно в эти дни посмотреть на зрелищное природное явление собираются многие жители города.

«Минувшие выходные не стали исключением. На набережной было много народа, погода была тёплой для северного города и солнечной. На Енисее уже зафиксированы первые подвижки льда, на фоне которых люди гуляли и делали селфи. То, что два подростка встали на льдину, чтобы сфотографироваться и льдина оторвалась, увидели все, кто в это время был на берегу. Шквал звонков поступил на телефон единой дежурно-диспетчерской службы об оказании помощи мальчишкам», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Немедленно по тревожному сигналу были подняты спасатели аварийно-спасательной службы. На судне на воздушной подушке сотрудники МЧС подошли ко льдине и забрали юных любителей фотографии. К этому моменту, несмотря на сравнительно тёплую погоду и солнце, дети сильно замёрзли, были напуганы и уже не раз пожалели, что вышли на лёд.

«Самое неприятное то, что со слов подростков, они так сделали потому, что видели, как взрослые поступали точно так же — выходили фотографироваться на лёд. Уважаемые взрослые, обращаемся к вам: не подавайте плохих примеров детям», — призывают спасатели жителей региона.

Напомним, в апреле 2017 года в Хакасии двое подростков залезли на опору линии электропередач ради селфи — в результате поражения током один из них попал в больницу, другой скончался в автомобиле скорой.