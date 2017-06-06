 

Дети отравились конфетами в Чите

 6 июня, 16:50
подходящие темы
Дети отравились конфетами в Чите
Фото с сайта globallookpress.com

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю проводит расследование после отравления детей, которые сообщили, что до госпитализации ели конфеты «Бешеная пчёлка», узнал корреспондент Сиб.фм 6 июня из сообщения ТАСС.

Роспотребнадзор проводит расследование после отравления детей в Чите неизвестным ядом.

«Нам поступила информация о госпитализации троих детей в краевую детскую больницу в Чите, врачи диагностировали у них острое отравление неизвестным ядом. По данному факту проводится эпидемиологическое расследование, будут опрошены сами дети, их родители, осмотрены остатки продуктов», — цитирует агентство замруководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубину.

По сообщению минздрава Забайкальского края, трое детей находятся в краевой больнице. 14-летнего подростка врачи в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию, ещё двое детей 12 и четырёх лет находятся в отделении педиатрии. Они сообщили, что до госпитализации ели конфеты «Бешеная пчёлка».

По данным регионального следственного комитета, четверо мальчиков, в возрасте 17, 16, 14 и четырёх лет, а также 12-летняя девочка были госпитализированы после употребления неизвестного вещества под видом конфет, которые 5 июня нашёл на улице 17-летний подросток и угостил остальных. Следователи проводят проверку.

ТАСС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщил, что других жалоб на конфеты не поступало.

Напомним, что в октябре 2015 года три девочки отравились спайсом в песочнице детского сада в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети — в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
 1 июня, 12:10 • короче

Короче: чайлдфри

В Международный день защиты детей мы вспомнили про чайлдфри — людей, принципиально отказывающихся от деторождения. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, кто они такие, откуда взялись и что такое отрицание «детоцентризма».
 29 мая, 12:59 • репортаж

В общем, Бог с вами

Чем отличается последний звонок в православной гимназии, какие наставления дают выпускникам и как делают выбор школы родители.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
присоединяйтесь!
    