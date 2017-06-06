Дети отравились конфетами в Чите

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю проводит расследование после отравления детей, которые сообщили, что до госпитализации ели конфеты «Бешеная пчёлка», узнал корреспондент Сиб.фм 6 июня из сообщения ТАСС.

Роспотребнадзор проводит расследование после отравления детей в Чите неизвестным ядом.

«Нам поступила информация о госпитализации троих детей в краевую детскую больницу в Чите, врачи диагностировали у них острое отравление неизвестным ядом. По данному факту проводится эпидемиологическое расследование, будут опрошены сами дети, их родители, осмотрены остатки продуктов», — цитирует агентство замруководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубину.

По сообщению минздрава Забайкальского края, трое детей находятся в краевой больнице. 14-летнего подростка врачи в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию, ещё двое детей 12 и четырёх лет находятся в отделении педиатрии. Они сообщили, что до госпитализации ели конфеты «Бешеная пчёлка».

По данным регионального следственного комитета, четверо мальчиков, в возрасте 17, 16, 14 и четырёх лет, а также 12-летняя девочка были госпитализированы после употребления неизвестного вещества под видом конфет, которые 5 июня нашёл на улице 17-летний подросток и угостил остальных. Следователи проводят проверку.

ТАСС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщил, что других жалоб на конфеты не поступало.

Напомним, что в октябре 2015 года три девочки отравились спайсом в песочнице детского сада в Новосибирске.