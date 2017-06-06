Экспертиза определит стоимость четвёртого моста в Новосибирске

один из проектов четвёртого моста через обь, фото с сайта vseon.com

Правительство Новосибирской области готово провести конкурс по выбору концессионера по строительству четвёртого моста через Обь, однако окончательную стоимость проекта покажет федеральная экспертиза, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм на встрече губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого с журналистами.

Ранее пресс-служба правительства Новосибирской области сообщала о выделении из федерального бюджета правительственного гранта в размере 26,2 млрд рублей на строительство четвёртого моста через Обь в створе улицы Ипподромской. Позже председатель правительственной комиссии по транспорту вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович опроверг информацию. Он заявил, что комиссия ещё не приняла итогового решения.

«Правительственная комиссия одобрила строительство четвёртого моста, получено право начинать строительство, — сообщил сегодня на встрече с журналистами Городецкий. — Стоимость моста будет ясна после проведения конкурса на выбор концессионера. В связи с тем, что будут задействованы деньги государственного гранта, необходимо пройти федеральную ценовую экспертизу». Эта экспертиза и конкурс по выбору концессионера окончательно сформируют стоимость проекта. В предварительном конкурсе концессионеров желание принять участие в проекте изъявили банк ВТБ, Газпромбанк и компания Лидер, оперирующая средствами пенсионного фонда.

Напомним, в мае 2017 года пресс-служба областного правительства сообщила, что Новосибирск получит более 26 миллиардов рублей на строительство четвёртого моста через Обь.