Новосибирский ХК «Сибирь» разыграет в реалити-шоу место на скамейке запасных

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» запустит первое в истории российского хоккея реалити-шоу, которое будет называться «Хочу в „Сибирь“», победитель будет включён в заявку на матч Континентальной хоккейной лиги, правда, ему достанется только место на скамейке запасных, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июня из сообщения пресс-службы клуба.

К участию в шоу приглашаются спортсмены от 18 до 40 лет, играющие на любительском уровне, никогда не учившиеся играть в хоккей профессионально (после достижения возраста 15 лет) и не выступавшие в официальных соревнованиях (в том числе за пределами России). Все желающие принять участие в проекте должны пройти регистрацию на сайте хоккейного клуба с 5 по 30 июня.

Далее отбор будет производиться в три этапа, на протяжении которых организаторы шоу будут производить видеоролики для каждого участника, транслировать в прямом эфире все тренировки и другие мероприятия. Определять победителей будут болельщики клуба путём SMS-голосования.

7 июля претенденты на победу соберутся в ледовом дворце спорта «Сибирь» и примут участие в специализированной тренировке. Жюри отберёт 30 самых перспективных хоккеистов для дальнейшего участия в проекте. Далее отобранные претенденты примут участие в тренировках с наставниками проекта — именитыми хоккеистами Виталием Стаиным и Сергеем Климовичем. 14 июля будут объявлены имена 12 претендентов (10 полевых игроков и двух вратарей), которые продолжат соревноваться за главный приз. Голосование за победителя пройдёт с 4 по 6 августа.

«Главный приз проекта — однодневный контракт с ХК „Сибирь“, а это — возможность провести игровой день с любимой командой в качестве игрока и даже попасть в заявку на календарный матч „Сибири“ в КХЛ с присутствием на скамейке запасных. Кроме того, тройка лучших претендентов примет участие в мастер-шоу ХК „Сибирь“ на главном празднике хоккейных новосибирцев — Дне болельщика, который состоится 10 августа», — сообщила пресс-служба «Сибири».

Напомним, в 2015 году в Алтайском крае было запущено реалити-шоу «СерёгаТВ», в котором мужчина по имени Сергей жил в обветшалом доме, питаясь только сухарями и водой, а за его жизнью наблюдали пользователи интернета.