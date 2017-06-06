Хирург-волонтёр из Индии оперировал в Томске ради улыбок

Всероссийская миссия для детей и взрослых с врождёнными и приобретёнными дефектами лица и конечностей «Улыбнись 2017» состоялась в Томске, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского научного института микрохирургии.

С 1 по 5 июня в Томске в 17-й раз прошла акция «Улыбнись». Хирурги прооперировали бесплатно 41 человека, дали консультации 76 пациентам. Помощью волонтёров воспользовались жители Республики Алтай и Республики Татарстан, Алтайского края, Томской и Кемеровской областей, Омска и Нижнего Новгорода. Самому младшему пациенту акции исполнилось четыре месяца, самому старшему — 33 года. В том числе хирургическая помощь была оказана детям из детских домов регионов.

Приглашёнными специалистами стали участники международной миссии Operation Smile — пластический хирург из Индии, президент Индийского общества ЧЛХ Партха Садху и врач из Иркутска Ольга Белых.

Миссионеры оперировали заячью губу и волчью пасть, провели реконструкцию откушенного уха, кроме того, пересадили на место недоразвитого большого пальца руки указательный, чтобы восстановить хватательную функцию конечности.

Хирурги в рамках акции работали пять дней, принимали пациентов бесплатно по полису ОМС.

Напомним, в июне 2017 года новосибирские хирурги прооперировали мужчину с редким заболеванием сердца.