Новосибирские полицейские задержали шестерых грабителей банка

Ограбление банка в Новосибирске произошло в конце мая, правоохранительным органам удалось задержать всех участников преступной группировки, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы управления МВД по Новосибирской области.

Полицейские задержали шестерых подозреваемых в разбойном нападении на банк.

21 мая около 10:00 в офис одной из новосибирских финансовых организаций ворвался преступник в чёрной маске с прорезями для глаз. Угрожая пистолетом, он получил от персонала 3,1 млн рублей и скрылся.

Новосибирские сотрудники уголовного розыска провели расследование совместно с коллегами из Кемеровской области и сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Стражи порядка установили личности подозреваемых в организации ограбления. Это шестеро жителей Новосибирской и Кемеровской областей, среди них был один несовершеннолетний.

В начале июня сотрудники полиции в Новосибирске, Кемерове и Москве задержали всех подозреваемых в организации вооружённого налёта на банк.

Правоохранительные органы провели обыски в квартирах предполагаемых преступников, они изъяли пистолет иностранного производства, карабин «Сайга», два охотничьих ружья, более 100 патронов различного калибра, а также денежные средства в количестве 141 тысячи рублей и 13,8 тысячи долларов США, сообщают в пресс-службе ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Новосибирские следователи проводят проверку причастности фигурантов дела к другим преступлениям.

Напомним, в апреле 2017 года другой новосибирский грабитель после преступления спрятался от полиции под ветками.