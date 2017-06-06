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 6 июня, 16:42
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Новосибирские власти займутся поиском инвестора на промплощадку PepsiCo под Бердском
Фото с сайта globallookpress.com

Власти Новосибирской области помогут найти нового инвестора на промышленную площадку PepsiCo, расположенную рядом с Бердском, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июня в ходе пресс-коференции губернатора региона Владимира Городецкого.

Компания PepsiCo планирует реализовать площадку под Бердском площадью порядка 22 тысяч квадратных метров и попросила содействия в этом у новосибирских властей. Переговоры прошли во время Петербургского международного экономического форума.

«Они предлагали нам посодействовать нахождению того инвестора, который бы мог войти, но, опять же, с перспективой развития нашей программы реиндустриализации. Нас это устраивает», — сказал Городецкий.

Проблема ещё и в том, что в границы участка земли под терминалом компании оказались внесены другие мелкие участки, не имеющие отношения к этой промплощадке.

«Там трудности в оформлении земли под этим терминалом. Из-за ошибки кадастровых специалистов на эту территорию были занесены маленькие участки близко там не стоящие. Это техническая ошибка, мы это поправим», — сказал губернатор.

Напомним, что компания PepsiCo в 2015 году продала свой завод производителю «Напитков из Черноголовки».

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