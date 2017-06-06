Новосибирский «золотой» завод продан за 880 млн рублей

Новосибирский аффинажный завод продали «Центру управления недвижимостью», всего на торги было подано пять заявок, узнал корреспондент 6 июня из публикации издания «КоммерсантЪ».

Новосибирский аффинажный завод — один из крупнейших в России производителей драгоценных металлов, его продали на торгах за 880 млн рублей.

На торги заявки подали пять компаний, трём организациям: ООО Юридическая фирма «Аудит-Профиль», ООО «Градострой-Инвест», ООО «Новое Завидово» было отказано в участии в торгах, так как они не подтвердили поступление задатка на счёт продавца.

Победителем на торгах признан «Центр управления недвижимостью», выкупивший предприятие за начальную цену — 880 млн рублей, с ним конкурировала ещё одна компания, название которой организатор аукциона не сообщил изданию, поскольку она не делала предложений по цене.

Впервые Росимущество пыталось продать завод в конце 2016 года, торги проводились несколько раз, но заявок не было.

Напомним, что Новосибирский оборонный завод «Луч» в декабре 2014 года продали санкт-петербургской компании.