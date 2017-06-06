 

Новосибирский зоопарк заказал стеклянный вольер вместо клеток для тигров

 6 июня, 12:41
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирский зоопарк заказал стеклянный вольер вместо клеток для тигров
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Новосибирский зоопарк разместил тендер на проект модернизации вольеров для африканского льва и амурского тигра — прежние вольеры из 80-х устарели, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм на сайте госзакупок.

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на три вольера для хищников с максимальной ценой контракта более 354 тысяч рублей. Победитель должен спроектировать вольер для самца амурского тигра площадью 198 м², соседний вольер для самки площадью 217 м² и общий вольер для африканских львов площадью 562 м².

Будущие вольеры должны быть обеспечены деревьями из полимербетона, когтеточками, деревянными настилами, гамаками. Для амурских тигров требуется бассейн, а львам необходим ручеёк с водопадом.

Конструкция включает кормовой столб высотой восемь метров с мясом наверху. Вольеры будут остеклёнными, со специальными навесами от бликования стёкол при фотографировании.

Приём заявок на проект реконструкции вольеров продлится до 8 июня, аукцион завершится 13 июня.

Напомним, волонтёры часто проводят субботник в вольере с тиграми в Новосибирском зоопарке. В акции по очистке вольеров животных в Новосибирском зоопарке приняли участие более 600 волонтёров.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 июня, 11:09 • короче

Короче: Винни-Пух

90 лет назад мир увидел приключения английского медвежонка Винни-Пуха, который очень полюбился русскому человеку. В них мы нашли и «маленького человека», и «лишнего». А не пора ли нам с этим разобраться? По-моему, пора!

Охота на котов

 26 мая, 14:49 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник

Слетать в космос и вернуться

 16 мая, 13:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
присоединяйтесь!
    