Новосибирский зоопарк заказал стеклянный вольер вместо клеток для тигров

Новосибирский зоопарк разместил тендер на проект модернизации вольеров для африканского льва и амурского тигра — прежние вольеры из 80-х устарели, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм на сайте госзакупок.

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на три вольера для хищников с максимальной ценой контракта более 354 тысяч рублей. Победитель должен спроектировать вольер для самца амурского тигра площадью 198 м², соседний вольер для самки площадью 217 м² и общий вольер для африканских львов площадью 562 м².

Будущие вольеры должны быть обеспечены деревьями из полимербетона, когтеточками, деревянными настилами, гамаками. Для амурских тигров требуется бассейн, а львам необходим ручеёк с водопадом.

Конструкция включает кормовой столб высотой восемь метров с мясом наверху. Вольеры будут остеклёнными, со специальными навесами от бликования стёкол при фотографировании.

Приём заявок на проект реконструкции вольеров продлится до 8 июня, аукцион завершится 13 июня.

Напомним, волонтёры часто проводят субботник в вольере с тиграми в Новосибирском зоопарке. В акции по очистке вольеров животных в Новосибирском зоопарке приняли участие более 600 волонтёров.