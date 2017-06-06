 

Очевидцы сняли на видео взрыв иномарки в Омске

 6 июня, 11:51
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Очевидцы сняли на видео взрыв иномарки в Омске
Фото из группы «REGIK55 ОМСК» в соцсети «ВКонтакте»

Свидетели ДТП выложили в социальные сети видеозапись, на которой видно, как взрывается автомобиль Hyundai Solaris в Омске, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «REGIK55 ОМСК» в соцсети «ВКонтакте».

Взрыв случился в результате столкновения автомобилей Hyundai Solaris с Toyota Land Cruiser Prado на перекрёстке улиц Масленникова и Куйбышева. ДТП произошло около 15:00 в понедельник 5 июня. Водитель не выдержал безопасной дистанции и допустил столкновение с Toyota, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Южнокорейский седан сгорел полностью, 27-летний водитель Hyundai и двое пассажиров успели покинуть машину до взрыва. В аварии никто не пострадал, сообщили сотрудники полиции.

Автоэксперты предполагают, что причиной возгорания явилось повреждение газового оборудования, сообщается в группе автолюбителей «ВКонтакте», в которой появилось видео.

Напомним, в апреле 2016 года неизвестные подорвали машину представителя омского омбудсмена.

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