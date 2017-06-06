Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что готов встретиться с обманутыми участниками долевого строительства домов на улице Тульской и провести совместное совещание, сообщает корреспондент Сиб.фм 6 июня по итогам встречи с губернатором.

5 июня обманутые участники долевого строительства домов № 80 и 82 на улице Тульской, не получившие квартиры, объявили голодовку. Со спальниками и ковриками дольщики устроились на площади Ленина: прямо под памятником вождю, напротив оперного театра.

По словам организатора акции протеста Владислава Лебедева, 178 человек вложили в строительство дома по несколько миллионов рублей, оформив предварительные договоры долевого участия, но в итоге лишились права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем, реализуемых компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и бывшим генподрядчиком «Стройцентр».

На встрече с журналистами губернатор Владимир Городецкий отметил, что с бастующими встречаслись министр строительства области Сергей Боярский, замминистра Алексей Кондратьев, мэр города Анатолий Локоть. По словам губернатора, дольщикам предлагались варианты решения проблемы, на которые они не согласились. Участники долевого строительства требуют заключения договоров долевого участия. Городецкий покомментировал: «А договор долевого участия не может сегодня „Баутехник-Т“ заключить, поскольку не подтверждено освоение капитальных вложений на эту часть... И сегодня следственные органы занимаются внутренним взаимодействием „Баутехника“ и „Стройцентра“».

«Переломный момент наступил, когда мы подписали трёхстороннее соглашение в 2012 году: я как мэр города, „Баутехник-Т“ и строительный кооператив, — пояснил губернатор. — Мы нашли следующий механизм: выделение земельного участка, при этом инвестор берёт на себя обязательство достроить жильё, а потом уже использовать эту землю. Началась эффективная стройка до начала 2016 года. Хорошо продвинулись... Довольны были 292 дольщика, у них были подтверждены договоры долевого участия. В недостроенном доме были свободные средства, „Баутехник-Т“ заключил договор подряда с компанией „Стройцентр“. Те работают — и в результате было ещё 198 договоров долевого участия новыми людьми. Я не могу утверждать, сейчас этим занимаются следственные органы, это их компетенция, рассматривают как элементы мошенничества, которые появились в дальнейшей работе „Стройцентра“. Заключаются предварительные договоры долевого участия — что запрещено законом, застройщик нарушил закон, но и люди должны были понимать, во что вкладывают деньги, когда им предлагают заключить договор с третьей стороной — с организацией, которая занимается поставкой стройматериалов».

Больше суток прошло с момента, когда дольщики отказались от приёма пищи. 5 июня в 7:00 они пришли на площадь Ленина, где и провели ночь. Утром 6 июня двум участницам акции стало плохо. К ним приезжала скорая помощь.

«По поводу места голодовки. Да, они заявились на акцию. Мэрия города отказала, не просто акции, а в этом месте, — прокомментировал Владимир Городецкий. — 12 числа (июня — прим. Сиб.фм) будет День независимости, будут мероприятия целый день проходить. Предложили на Петухова, 86 — „нет, мы будем здесь“. Будут они здесь или не будут, это сейчас решают правоохранительные органы, прокуратура в том числе».

Напомним, 5 июня 2017 года власти Новосибирска пообещали, что строительство жилого комплекса на улице Тульской возобновится, возможно с конца июня.