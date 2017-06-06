Шойгу проверил в Красноярском крае работу нового объекта противоракетной обороны

Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Красноярский край и проверил в городе Енисейске работу новой радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ», которая в опытно-боевом режиме обеспечивает контроль за баллистическими целями и космическими объектами в радиусе до шести тысяч километров, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июня из сообщения пресс-службы Минобороны РФ.

РЛС в входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и была поставлена на опытно-боевое дежурство в конце 2016 года. Зона её ответственности — северо-восточная часть Тихого океана и северные рубежи России. За всё время работы расчёты станции зафиксировали шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Как доложил Сергею Шойгу командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко, до конца 2017 года планируется завершить опытную эксплуатацию станции и обеспечить её заступление на боевое дежурство.

«РЛС нового поколения обладают более высокими техническими и тактическими характеристиками. Создание сети новых высокотехнологичных РЛС позволяет в кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной СПРН и обеспечить сплошной радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России», — говорится в сообщении военного ведомства.

Сообщается также, что «Воронеж-ДМ» обладает техническими и тактическими характеристиками, выгодно отличающимися от радаров предыдущего поколения. По точности измерения параметров её возможности значительно выше, а уровень энергопотребления и объём технологической аппаратуры ниже. Для обслуживания новейших РЛС требуется гораздо меньше персонала, чем на радарах-предшественниках типа «Днепр», «Дарьял» и «Волга».

«Финансовые затраты на строительство РЛС типа „Воронеж“ составляют неизмеримо меньшие суммы по сравнению со строительством РЛС предыдущих поколений, что в современных реалиях является также одним из ключевых факторов», — отмечают в Минобороны.

Напомним, в марте Шойгу заявлял о том, что начавшаяся модернизация технологических линий Красноярского машиностроительного завода («Красмаш») позволит создавать новые образцы современного ракетного вооружения.