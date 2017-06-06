 

Скорая помощь приехала к участнице голодовки дольщиков в Новосибирске

 6 июня, 11:29
подходящие темы
Скорая помощь приехала к участнице голодовки дольщиков в Новосибирске
Фотографии Владислава Лебедева

Участница голодовки обманутых дольщиков на площади Ленина в Новосибирске почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую помощь, сообщил корреспонденту Сиб.фм организатор акции 6 июня Вячеслав Лебедев.

Утром 6 июня участница голодовки обманутых дольщиков Ольга Лысенко почувствовала себя плохо. С момента того, как она отказалась от приёма пищи, прошло чуть более суток. Ночь с 5 на 6 июня бастующие участники долевого строительства домов № 80 и 82 на улице Тульской провели прямо под памятником Ленину, расположившись в спальниках рядом с постаментом.

«В день голодовки у меня очень сильно разболелась голова, поднялось давление, чувствую головокружение и слабость, — описала свои ощущения Ольга Лысенко. — Ощущение не очень приятное, конечно. Со стрессом связано и с голодом».

Врачи скорой помощи приехали на место, начали осматривать Лысенко. Лебедев отметил, что стало плохо ещё одной женщине. В результате скорой помощи пока не пришлось никого увозить в больницу.

В прямой трансляции на YouTube можно посмотреть, что происходит на площади Ленина прямо сейчас.

Напомним, 5 июня в 7:00 участники долевого строительства на улице Тульской в Новосибирске, не получившие квартиры, вышли на площадь Ленина в Новосибирске и объявили о начале голодовки. Голодать они намерены, пока их проблемы не начнут решать власти.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 июня, 10:36 • статья

DIO: вода как начало новой жизни

О новом заводе по производству воды в новосибирском Академгородке и научном подходе к этому делу.

Отмена вместо отставки

 21 апреля, 11:15 • колонка
Сергей Козлов
Декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС
 4 апреля, 12:07 • статья

Навальный играет чёрными

Политологи Новосибирска рассказали новостному редактору Сиб.фм, почему кампания Алексея Навального успешна в Сибири, разница в интересах мэра и губернатора только на руку оппозиции и что из этого может получиться.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
присоединяйтесь!
    