Скорая помощь приехала к участнице голодовки дольщиков в Новосибирске

Участница голодовки обманутых дольщиков на площади Ленина в Новосибирске почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую помощь, сообщил корреспонденту Сиб.фм организатор акции 6 июня Вячеслав Лебедев.

Утром 6 июня участница голодовки обманутых дольщиков Ольга Лысенко почувствовала себя плохо. С момента того, как она отказалась от приёма пищи, прошло чуть более суток. Ночь с 5 на 6 июня бастующие участники долевого строительства домов № 80 и 82 на улице Тульской провели прямо под памятником Ленину, расположившись в спальниках рядом с постаментом.

«В день голодовки у меня очень сильно разболелась голова, поднялось давление, чувствую головокружение и слабость, — описала свои ощущения Ольга Лысенко. — Ощущение не очень приятное, конечно. Со стрессом связано и с голодом».

Врачи скорой помощи приехали на место, начали осматривать Лысенко. Лебедев отметил, что стало плохо ещё одной женщине. В результате скорой помощи пока не пришлось никого увозить в больницу.

В прямой трансляции на YouTube можно посмотреть, что происходит на площади Ленина прямо сейчас.

Напомним, 5 июня в 7:00 участники долевого строительства на улице Тульской в Новосибирске, не получившие квартиры, вышли на площадь Ленина в Новосибирске и объявили о начале голодовки. Голодать они намерены, пока их проблемы не начнут решать власти.