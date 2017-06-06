Сибирские учёные разработали технологию выращивания здоровых сосудов из стволовых клеток — теперь пациенты с инсультом, травмами и варикозом могут надеяться на быстрое восстановление, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири».

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН установили способность стволовых клеток восстанавливать кровоток в закупоренных тромбом конечностях. Открытие поможет лечить варикозное расширение вен, а после инсульта и других заболеваний, сопровождаемых обширным повреждением сосудов рук и ног, — быстрее восстанавливаться.

Технология заключается в том, что стволовые клетки с помощью инъекции вводятся в заблокированный крупный сосуд. Кровоток восстанавливается за счёт образования из стволовых клеток новых сосудов.

Учёные наблюдали за подопытными крысами около пяти недель и установили, что стволовые клетки замещаются на собственные уже на третьей неделе.

Кроме того, исследователи выяснили, что данный метод поможет быстро зарубцеваться сосудам после травмы или операции.

«Если ввести стволовые клетки в место разреза при любой операции, будет быстрее происходить развитие разветвлённой сети мелких сосудов, очистка раны от нежизнеспособных тканей и формирование рубца, — рассказал главный научный сотрудник лаборатории стволовой клетки ИХБФМ СО РАН Игорь Майбородин. — Сейчас мы работаем над тем, чтобы уменьшить рубец и увеличить скорость его образования при повреждении различных органов. Это позволит скорее вернуть пациентам работоспособность».

Напомним, в январе 2017 года новосибирские генетики назвали причины неизлечимой «пляски Святого Вита».