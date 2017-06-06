 

Суд рассмотрит дело об изнасиловании девочки отчимом в Хакасии

 6 июня, 16:33
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Суд рассмотрит дело об изнасиловании девочки отчимом в Хакасии
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские задержали пенсионера, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней приёмной дочери, девушка родила ребёнка от насильника, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Республике Хакасии.

60-летний житель хутора в Аскизском районе предстанет перед судом за изнасилование несовершеннолетней дочери супруги. Ему вменяют пункты «а, б» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование с применением насилия к несовершеннолетней потерпевшей, повлёкшее по неосторожности иные тяжкие последствия»).

Следователи установили, что мужчина дождался, пока 16-летняя падчерица уснёт, лёг рядом с ней и, угрожая применением силы, вступил с ней в половую связь. События разворачивались на хуторе в один из майских вечеров 2016 года, в феврале 2017 года девушка родила дочь.

На данный момент обвиняемый находится под стражей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет.

Напомним, в мае 2017 года омский любитель «милитари» сознался в серии преступлений сексуального характера.

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