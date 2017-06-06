Томские таможенники нашли в посылке из Чехии ассорти наркотиков

В международном почтовом отправлении из Чехии томские таможенники обнаружили партию героина, кокаина, гашиша и ЛСД, которые якобы заказал житель Северска через интернет, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июня из сообщения пресс-службы таможни Томской области.

В конце мая 2017 года сотрудники таможни и полиции задержали человека, который получил посылку из Чехии с наркотиками. По версии следствия, этот человек оказался подставным лицом, данные которого использовал житель Северска Томской области, заказывающий наркотики через интернет. Задержанный вывел правоохранителей на настоящего заказчика (далее подозреваемый — прим. Сиб.фм).

«Вызвавшее подозрение содержимое посылки — лист бумаги с одной стороны с разноцветным рисунком, а с другой с антропометрическим рисунком, перфорированный на равные квадраты, — было направлено на исследование. В ходе исследования установлено, что вещество массой 3,97 грамма содержит d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)», — сообщили в пресс-службе.

В квартире подозреваемого оперативники провели обыск. В диване у него обнаружили пакет с наркотическими веществами. В общей сложности оперативники изъяли 22 плитки растительного происхождения, пакет с веществом коричневого цвета, порошкообразное вещество с надписями «фентанил» и «Юля», таблетки «субитекс», твёрдое вещество светлого цвета «амфетамин персиковый», порошок «героин».

Кроме того, было обнаружено три вида кокаина: на свёртках были надписи «кокаин», «розовый» и «кокаин Шанель». По словам подозреваемого, эти наркотики относятся к элитным: стоимость 1 грамма составляет 15 тысяч рублей. Назначенная экспертиза установит точный состав изъятых наркотиков.

В отношении жителя Северска возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Проводится расследование.

Напомним, в мае 2017 года жителя Новосибирска задержали после того, как он получил наркотики, отправленные ему по почте из Китая через Нидерланды.