Участковый в Бурятии выстрелил нетрезвому дебоширу в ногу

Бурятскому полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы утихомирить двух подвыпивших дебоширов, одному из них страж порядка прострелил бедро, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июня из сообщения республиканского МВД.

Инцидент произошёл в городе Закаменске. В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной 34-летней жительницы, которая пожаловалась на то, что её избил гражданский супруг. Прибыв на место происшествия, местный участковый обнаружил там двух молодых людей — 26-летнего мужа потерпевшей и его 24-летнего брата. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения и повели себя агрессивно по отношению к сотруднику полиции, оказав тому сопротивление. На требования участкового прекратить противоправные действия дебоширы не реагировали.

«Сотрудник полиции произвёл один предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, однако это не остановило злоумышленников. После чего полицейский выстрелил в ногу 26-летнему гражданину. В результате применения оружия молодой человек получил сквозное огнестрельное ранение бедра и был доставлен в лечебное учреждение», — сообщило МВД Бурятии.

Отмечается также, что оба дебошира ранее были неоднократно судимы за имущественные преступления. Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в региональный следственный комитет. Также в отношении участкового ведётся служебная проверка по факту применения табельного оружия.

Напомним, в начале июня нетрезвый житель Новосибирска устроил дебош в аэропорту Толмачёво и в итоге вместе с семьёй не смог вылететь на отдых в Турцию.