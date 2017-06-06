 

Блогер Варламов пытался отсудить у Первого канала 540 тысяч рублей за фото омских дорог

 6 июня, 14:57
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Блогер Варламов пытался отсудить у Первого канала 540 тысяч рублей за фото омских дорог
Фото с сайта globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил требования московского блогера Ильи Варламова о взыскании с Первого канала 540 тысяч рублей за использование его фотографий омских дорог в одной из телепередач, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «РИА Новости» 6 июня.

Блогер Илья Варламов подал на Первый канал в суд за то, что его сотрудники якобы незаконно использовали в передаче «Время покажет» девять фотографий омских дорог, размещённых на его сайте в публикации «Жуткий Омск». Варламов хотел отсудить у телевизионщиков 540 тысяч рублей, но не получилось.

По информации суда, в апреле 2016 года Первый канал по итогам прямой линии с президентом России выпустил в эфир передачу «Время покажет», которая была посвящена качеству «автомобильных дорог страны в целом и в Омске в частности».

Суд указал, что согласно российскому законодательству, произведения могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии четырёх условий: использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях; с обязательным указанием автора; источника заимствования; в объёме, оправданном целью цитирования.

Судья посчитал, что все четыре условия Первым каналом были соблюдены: телепередача являлась информационной, объём заимствованных фотографий — 9 из 47 размещённых блогером в своей публикации — позволяет говорить о цитировании, а источник заимствования — сайт Варламова — был указан в кадре. Решение суда в законную силу на данный момент не вступило.

Напомним, в январе 2017 года житель Новосибирска не смог отсудить у бывшей сожительницы совместно нажитых котов.

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