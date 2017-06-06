Мусорный завод заплатит за повреждение почвы около 8 млн рублей в Красноярском крае

Суд обязал мусоросортировочный завод компании «Чистый город» вывезти более шести тысяч кубометров мусора на полигон, заплатив при этом около 8 млн рублей за повреждение почвы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 6 июня.

Красноярская природоохранная прокуратура выявила в эксплуатации компанией «Чистый город» (учредитель — АО «Сибагропромстрой» — прим. Сиб.фм) мусоросортировочного завода нарушения экологического законодательства.

По информации прокуратуры, с декабря 2015 года ООО «Чистый город» размещало оставшиеся от сортировки отходы в карьере кирпичных суглинков Кубековского месторождения Емельяновского района вблизи Красноярска. Это позволяло компании не платить за захоронение отходов на полигоне.

Размер нанесённого вреда почве составил 7 812 500 рублей. Подсчёт провели специалисты по Методике исчисления размера вреда почвам как объекту охраны окружающей среды, которая утверждена Приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238.

Прокуратура направила в суд исковые заявления в отношении «Чистого города», чтобы запретить сброс отходов в карьер, обязать произвести выемку и передачу отходов на полигон, а также взыскать с ответчика размер нанесённого почве ущерба в бюджет Емельяновского района Красноярского края.

20 января 2017 Советский районный суд Красноярска удовлетворил требования природоохранной прокуратуры в части запрета сброса и выемки-передачи отходов на полигон, в требовании взыскать размер вреда он отказал.

В мае прокуратура добилась в апелляционном порядке, чтобы с компании взыскали эту сумму. В ближайшее время «Чистому городу» предстоит произвести выемку отходов в объёме 6 250 кубометров и отвезти их на полигон.

Напомним, в апреле 2017 года жители села Криводановка Новосибирской области пожаловались на мусорный полигон на окраине села: общественники засомневались в законности его работы.