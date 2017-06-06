 

Жительница Кузбасса объяснила «женской солидарностью» своё нападение на мужчину

 6 июня, 11:58
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Жительница Кузбасса объяснила «женской солидарностью» своё нападение на мужчину
Фото с сайта globallookpress.com

Жительница города Анжеро-Судженска в Кемеровской области призналась в нападении с ножом на мужа подруги, нецензурно выражавшегося в гостях, узнал корреспондент Сиб.фм 6 июня из сообщения регионального ГУ МВД.

Полицейские выяснили, что 40-летняя женщина пригласила к себе в гости семейную пару. В ходе распития спиртного между супругами произошёл конфликт, в результате мужчина начал оскорблять жену, используя нецензурную лексику. Хозяйка сделала гостю замечание, но тот проигнорировал его, тогда она достала из шкафа кухонный нож и, подойдя к сидящему на стуле мужчине, нанесла ему один удар в грудь.

Пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. Напавшую на него хозяйку квартиры полиция задержала. В отделении она рассказала, что преступление совершила «из женской солидарности», оскорбившись за подругу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.

Напомним, в ноябре 2016 года в селе Поперечном Кемеровской области женщина силой ворвалась в дом 76-летней пенсионерки и, угрожая ножом, забрала все её сбережения.

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