Звезда украинской музыкальной революции выступит в Новосибирске

Украинская певица Луна, звезда украинской музыкальной революции по версии Vogue USA представит дебютный альбом «Магниты», организаторы ожидают на концерте в Новосибирске более тысячи человек, узнал 6 июня корреспондент Сиб.фм от организатора сибирских концертов Луны.

Икона стиля украинской музыкальной сцены Луна выступит в Новосибирске в рамках первого российского тура. Организаторы концерта в клубе «Отдых» планируют аншлаг в 1 200 человек, более 500 билетов было продано заранее.

Кристина Бардаш дебютировала под псевдонимом Луна с альбомом «Магниты» в 2016 году, который получил положительные рецензии российских и украинских глянцевых изданий GQ, Rolling Stone, Vogue, Elle. Американское издание Vogue USA назвало Луну «звездой украинской музыкальной революции».

Критики сравнили дебютный альбом Луны с первыми пластинками Линды, Макса Фадеева и «Гостей из будущего» начала девяностых. Жена продюсера Ивана Дорна и группы «Грибы» Дмитрия Бардаша начинала музыкальную карьеру как независимая певица, выкладывая демо-записи на SoundСloud. Кристина Бардаш объясняет свою музыку как «душевный поп», сочетая проникновенную лирику с электронной музыкой в стиле синти-поп.

Напомним, звезда 90-х Найк Борзов приедет в Новосибирск, чтобы выступить на Пикнике Сиб.фм 29 июля. Автор исполнит свои хиты «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова», «Радоваться» и другие песни.