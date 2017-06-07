Пятнадцатилетняя девушка из Хакасии сбежала из дома и автостопом доехала до Оренбурга

Правоохранительные органы разыскали пропавшую в конце мая 15-летнюю девушку из Абакана, оказалось, что она автостопом доехала до Оренбургской области и отказывается возвращаться, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июня из сообщения регионального следкома.

О пропаже девушки-подростка её мать сообщила ещё 27 мая. Одновременно с поисками пропавшей сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Долгое время правоохранители не могли отыскать никаких следов девушки, пока она не обнаружилась в городе Соль-Илецк под Оренбургом.

«Девушка из-за сложных отношений с родственниками ушла из дома и на попутном транспорте добралась до Оренбургской области. С её слов, преступных посягательств в отношении неё совершено не было, однако домой она возвращаться не желает», — сообщил хакасский следком.

В настоящее время следственные органы намерены опросить свидетелей, которые знакомы с ситуацией в семье, откуда сбежала девушка, затем будет оценка действиям матери подростка, воспитывающей дочь в одиночку.

Напомним, 25 мая в день последнего звонка в Новосибирске вышли из дома и пропали две 14-летние школьницы.