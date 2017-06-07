 

Двое малолетних детей сгорели в автомобиле отца под Новосибирском

 7 июня, 08:43
подходящие темы
Двое малолетних детей сгорели в автомобиле отца под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Двое детей четырёх и двух лет погибли под Новосибирском в результате пожара в машине отца — по информации следователей, они забрались в салон и жгли спички, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июня из сообщения пресс-службы регионального СК.

По предварительным данным, 6 июня четырёхлетний мальчик и двухлетняя девочка находились дома в селе Новокурупкаевка Барабинского района вместе со своим отцом. В какой-то момент дети, взяв в доме спички, залезли в салон находившейся у дома и принадлежащей их отцу машины «ВАЗ-2106». Там они стали жечь спички, в результате произошло возгорание салона автомобиля, дети не смогли выйти и погибли.

Во время происшествия отец детей находился в доме с ещё одним своим девятимесячным ребёнком. Мать детей в этот день уехала по делам в Новосибирск. Семья, в которой воспитывались дети, является благополучной.

Следователи Барабинского межрайонного следственного отдела проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 10 марта в Чановском районе Новосибирской области двое детей устроили пожар и погибли.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети — в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
 1 июня, 12:10 • короче

Короче: чайлдфри

В Международный день защиты детей мы вспомнили про чайлдфри — людей, принципиально отказывающихся от деторождения. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, кто они такие, откуда взялись и что такое отрицание «детоцентризма».
 29 мая, 12:59 • репортаж

В общем, Бог с вами

Чем отличается последний звонок в православной гимназии, какие наставления дают выпускникам и как делают выбор школы родители.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
присоединяйтесь!
    