Двое малолетних детей сгорели в автомобиле отца под Новосибирском

Двое детей четырёх и двух лет погибли под Новосибирском в результате пожара в машине отца — по информации следователей, они забрались в салон и жгли спички, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июня из сообщения пресс-службы регионального СК.

По предварительным данным, 6 июня четырёхлетний мальчик и двухлетняя девочка находились дома в селе Новокурупкаевка Барабинского района вместе со своим отцом. В какой-то момент дети, взяв в доме спички, залезли в салон находившейся у дома и принадлежащей их отцу машины «ВАЗ-2106». Там они стали жечь спички, в результате произошло возгорание салона автомобиля, дети не смогли выйти и погибли.

Во время происшествия отец детей находился в доме с ещё одним своим девятимесячным ребёнком. Мать детей в этот день уехала по делам в Новосибирск. Семья, в которой воспитывались дети, является благополучной.

Следователи Барабинского межрайонного следственного отдела проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 10 марта в Чановском районе Новосибирской области двое детей устроили пожар и погибли.