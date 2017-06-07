 

Иркутский суд вернул вирусы осуждённому хакеру и опять конфисковал их

 7 июня, 15:19
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Иркутский суд вернул вирусы осуждённому хакеру и опять конфисковал их
фото с сайта hi-news.ru

Жителя Иркутска осудили за распространение вирусов и вернули системный блок, через три месяца суд вновь конфисковал системный блок, узнал 7 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Иркутской области.

Ленинский районный суд Иркутска конфисковал системный блок у местного жителя Попова. Судья вынес решение после протеста региональной прокуратуры против возврата осуждённому вещественных доказательств.

В марте 2017 года Попов был приговорён к лишению свободы по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Законодательство предусматривает до четырёх лет ограничения свободы по второй части статьи за распространение вирусов с использованием служебного положения.

Суд вынес приговор и автоматически вернул хакеру системный блок с архивом вирусов и программ для взлома, который ранее хранился как вещественное доказательство. В результате осуждённый оказался дома с бывшим орудием преступления, посчитали в прокуратуре.

Апелляция ведомства была удовлетворена и системный блок вновь конфискован.

Напомним, что новосибирскому хакеру вынесли приговор за вирусные атаки на СО РАН. Как отмечал молодой человек, конкретной цели у него не было, он просто испытывал свой потенциал программиста.

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