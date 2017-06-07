Итальянский писатель раскрыл тайны Рима перед жителями Новосибирска

Итальянский писатель и журналист Альберто Тозо Феи представил читателям в Новосибирске свою книгу «Римские тайны», в её основе — семь ночных прогулок по городу, истории и мифы о императорах, папах и героях народных легенд, узнал корреспондент Сиб.фм на встрече с писателем 6 июня.

Презентация книги «Римские тайны» Альберто Тозо Феи запланирована всего в двух городах России — Москве и Новосибирске. В Новосибирске она состоялась в Большом зале кинотеатра «Победа».

Автор пересказал самые яркие истории из своей книги и проиллюстрировал рассказы видеороликами, снятыми в Вечном городке. Калейдоскоп персонажей прошлого, реальных и легендарных, прошёл перед участниками встречи.

Для жителей Новосибирска это уже вторая встреча с писателем, в 2014 году он представлял в «Победе» свою книгу «Венецианские тайны».

Альберто Тозо Феи родился в 1966 году в Венеции, он профессиональный журналист, писатель и путешественник. Альбертон происходит из семьи потомственных муранских стеклодувов и ещё до начала писательской деятельности был известен как специалист и энтузиаст истории Венеции и муранского стекла. Писательская карьера автора началась в 2000 году с книги «Венецианские легенды и истории о привидениях». На сегодняшний день в его библиографии насчитывается 14 книг. Альберто Тозо Феи является также художественным руководителем фестиваля мистерий провинции Венето.

Напомним, что в августе 2015 года писатель Дмитрий Глуховский презентовал в Новосибирске свою книгу «Метро 2035».