 

Итальянский писатель раскрыл тайны Рима перед жителями Новосибирска

 7 июня, 11:45
были упомянуты
подходящие темы
Итальянский писатель раскрыл тайны Рима перед жителями Новосибирска
Альберто Тозо Феи, фото Григория Крониха для Сиб.фм

Итальянский писатель и журналист Альберто Тозо Феи представил читателям в Новосибирске свою книгу «Римские тайны», в её основе — семь ночных прогулок по городу, истории и мифы о императорах, папах и героях народных легенд, узнал корреспондент Сиб.фм на встрече с писателем 6 июня.

Презентация книги «Римские тайны» Альберто Тозо Феи запланирована всего в двух городах России — Москве и Новосибирске. В Новосибирске она состоялась в Большом зале кинотеатра «Победа».

Автор пересказал самые яркие истории из своей книги и проиллюстрировал рассказы видеороликами, снятыми в Вечном городке. Калейдоскоп персонажей прошлого, реальных и легендарных, прошёл перед участниками встречи.

Для жителей Новосибирска это уже вторая встреча с писателем, в 2014 году он представлял в «Победе» свою книгу «Венецианские тайны».

Альберто Тозо Феи родился в 1966 году в Венеции, он профессиональный журналист, писатель и путешественник. Альбертон происходит из семьи потомственных муранских стеклодувов и ещё до начала писательской деятельности был известен как специалист и энтузиаст истории Венеции и муранского стекла. Писательская карьера автора началась в 2000 году с книги «Венецианские легенды и истории о привидениях». На сегодняшний день в его библиографии насчитывается 14 книг. Альберто Тозо Феи является также художественным руководителем фестиваля мистерий провинции Венето.

Напомним, что в августе 2015 года писатель Дмитрий Глуховский презентовал в Новосибирске свою книгу «Метро 2035».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 июня, 11:43 • статья

Флаг в руки

Рассказываем на примере красноярского двора, как превратить пустые рамы в местную достопримечательность и центр благоустройства окружающего пространства.
 31 мая, 13:55 • интервью

Perversigas! La lingvo de perforto gramatiko

Лингвист Александр Пиперски — о том, почему создатели искусственных языков для сериалов владеют ими хуже, чем фанаты, и что считать нормой в мессенджерах.

Из Сибири с насмешкой

 24 мая, 11:51 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Если одесские юмористы схлестнутся с сибирскими писателями, кто кого перевеселит и пересмешит? Юрий Юдин в своей колонке приводит такие неожиданные образцы юмора сибирских прозаиков, что со смеху умереть можно.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
присоединяйтесь!
    