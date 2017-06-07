 

Мизулина предложила проверить фабрику Петра Порошенко после отравления детей в Чите

 7 июня, 11:27
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Мизулина предложила проверить фабрику Петра Порошенко после отравления детей в Чите
Елена Мизулина, фото с сайта globallookpress.com

Член Совета Федерации (представляет в нём правительство Омской области) Елена Мизулина направит запрос в Генпрокуратуру РФ по факту отравления в Забайкальском крае нескольких подростков, съевших конфеты «Бешеная пчёлка» производства украинской фабрики Roshen, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июня из сообщения на официальном сайте сенатора.

Об отравлении подростков 6 июня сообщило министерство здравоохранения Забайкальского края: 14-летнего подростка врачи в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию, ещё двое детей в возрасте 12 и четырёх лет находятся в отделении педиатрии. По данным местного следкома, пострадавших пятеро. Конфеты «Бешеная пчёлка» нашёл на улице 17-летний подросток, который и угостил остальных детей.

«Необходима масштабная проверка по факту отравления детей. Необходимо выяснить, откуда появились эти конфеты, вероятно, нужно проверить и производителя — украинскую фабрику Roshen, принадлежащую президенту Петру Порошенко. Может ли это быть своего рода провокацией?» — задаётся вопросом Елена Мизулина.

По её словам, один из основных вопросов необходимо адресовать к родителям пострадавших детей: почему они не объяснили подросткам, что нельзя подбирать еду на улице и нельзя брать её у незнакомых людей.

«Я надеюсь, что детям удастся избежать серьёзных последствий такой неосмотрительности. Я буду следить за развитием событий и планирую направить официальный запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой детально разобраться в ситуации», — заверила сенатор.

Напомним, в январе в Иркутской области дети-сироты и дети из малообеспеченных семей получили на Новый год в подарок от главы региона шоколадные конфеты с червями и плесенью.

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