Новосибирская компания решила обанкротить производителя джинсов Gloria Jeans

Компания «Нефрит» из Новосибирска подала иск о банкротстве на ростовскую фирму-производителя одежды Gloria Jeans, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июня из сообщения «Делового квартала».

В конце мая 2017 года новосибирская компания «Нефрит», сдававшая в аренду площади ростовской фирме Gloria Jeans, подала в арбитражный суд иск о банкротстве последней.

Арбитражный суд обнаружил недостатки в подаче документов и предоставил «Нефриту» время на их устранение до 3 июля. Компания должна предоставить доказательства оснований возникновения задолженности: дополнительные соглашения к договору аренды, заключённому в 2010 году, и другие сведения.

Стоит отметить, что «Нефрит» в сентябре 2016 года подавал в Арбитражный суд Новосибирской области иск о взыскании с Gloria Jeans задолженности по арендной плате 1,735 млн рублей, а также пени за нарушение сроков внесения арендной платы в период с октября 2013 года по сентябрь 2016 года в размере 1,175 млн рублей и проценты на 5 тысяч рублей. Арендный договор между сторонами был расторгнут по письменному соглашению в сентябре 2016 года.

Суд вынес решение о взыскании с Gloria Jeans задолженности в размере 1,115 млн рублей и неустойку 331 667 рублей. Gloria Jeans обратилась в Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции, но его оставили без изменений.

По данным сайта kartoteka.ru, «Нефрит» специализируется на управлении собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Напомним, в мае 2017 года в Барнауле выставили на продажу один из крупнейших торговых центров «Республика» за 539,9 млн рублей.