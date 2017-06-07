 

Новосибирский госуниверситет стал пятым национальным университетом России

 7 июня, 11:46
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Новосибирский госуниверситет стал пятым национальным университетом России
Фото алены мартыновой из архива сиб.фм

Новосибирский государственный университет упал на пятую позицию в национальном рейтинге 20 ведущих вузов, в десятку вошли два томских вуза, узнал 7 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения «Национального рейтинга университетов» от «Интерфакса».

Четыре сибирских университета попали в число 20 ведущих вузов страны. «Интерфакс» опубликовал итоги «Национального рейтинга университетов» за первую половину 2017 года.

НГУ занял пятое место рейтинга, в прошлом году вуз занимал второе-третье места. Освободившиеся строчки заняли Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский государственный университет.

Томский государственный университет поднялся на восьмую строчку рейтинга с девятой-десятой позиций в 2016 году. Томский политехнический университет замкнул десятку рейтинга, спустившись на одну позицию.

Сибирский федеральный университет в Красноярске укрепил позиции в Национальном рейтинге вузов, поднявшись с 18-го до 16-го места. МГУ имени Ломоносова удержался на первой строчке, а Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ остался на втором месте.

Напомним, что НГУ вошёл в топ-5 российских вузов по зарплатам выпускников в сфере IТ.

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